Sony перенесла релиз "Морбиуса" с Джаредом Лето

Изначально фильм планировали выпустить 21 января 2022 года.

Sony перенесла релиз "Морбиуса" на неделю. Об этом сообщил Box Office Pro в Twitter-аккаунте.

Теперь премьера состоится 28 января 2022 года. В кинокомпании разъяснили, что перенос релиза связан с тем, что выход фильма запланирован на период, когда все кинотеатры будут работать без ковидных ограничений. Об изменениях в российском прокате не сообщается. Возможно, премьера состоится раньше, чем в США.

Ранее мы сообщили, что актер Джонни Синс попросил Rockstar выпустить GTA 6.

Видео: YouTube / SonyPicturesRU