В "Симпсонах" нашли пророчество об исходе выборов в США

Мультсериал предсказал появление Камалы Харрис в Белом доме.

В одной из серий известного американского мультсериала "Симпсоны" предсказали победу действующего вице-президента США Камалы Харрис в грядущих выборах на должность главы государства. На этот момент обратили внимание журналисты местного телеканала CNN. В эпизоде телевизионного шоу под названием "Барт в будущем", который вышел в свет еще в 2000 году, Лиза Симпсон становится в 2030 году президентом страны. Стоит указать на то, что одежда персонажа совпадает с образом Камалы Харрис на инаугурации, которая состоялась в 2021 году. Героиня надела на себя тот же фиолетовый пиджак и большие белые бусы.

Я горжусь быть частью "предсказаний" Симпсонов" исполнительный продюсеров мультсериала Альфред Джин на своей странице в социальной сети X

Напомним, что для мультсериала это не первый случай, когда шоу "предсказывает" будущее. В частности, создатели проекта показали президента Дональда Трампа, смарт-часы, еду, напечатанную на 3D-принтере. "Симпсоны" появились на мировых экранах больше 30 лет назад, в 1989 году. С тех пор в свет вышло 34 сезона или 740 серий.

Вышел дублированный трейлер драмы "Время жить".

Фото и видео: YouTube / CNN