Художник «Союзмультфильма» перерисовал «Симпсонов»

Художник студии "Союзмультфильм" Прокопий Уляшов опубликовал в своем Instagram пост с рисунками, где он попытался изобразить персонажей мультфильма "Симпсоны" в стиле советских мультипликаторов.
Время от времени над знаменитой "диванной заставкой" работают приглашённые режиссёры и аниматоры. Попробовал представить, как бы она могла выглядеть в авторском исполнении легендарных советских мультипликаторов
Прокопий Иляшов
"Симпсоны"в стиле Александра Татарского и Игоря Ковалёва ("Пластилиновая ворона", "Крылья, ноги и хвосты", "Следствие ведут колобки")
"Симпсоны"в стиле Давида Черкасского ("Приключения Капитана Врунгеля", "Доктор Айболит", "Остров сокровищ" и других)
"Симпсоны"в стиле Эдуарда Назарова ("Жил-был пёс", "Мартынко", "Принцесса и Людоед")
Фото: instagram.com/prokky93
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