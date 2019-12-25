  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Художник «Союзмультфильма» перерисовал «Симпсонов»
Сегодня, 20:22
70
Rybka123

Художник «Союзмультфильма» перерисовал «Симпсонов»

0 0

Художник студии "Союзмультфильм" Прокопий Уляшов опубликовал в своем Instagram пост с рисунками, где он попытался изобразить персонажей мультфильма "Симпсоны" в стиле советских мультипликаторов. 

Время от времени над знаменитой "диванной заставкой" работают приглашённые режиссёры и аниматоры. Попробовал представить, как бы она могла выглядеть в авторском исполнении легендарных советских мультипликаторов

Прокопий Иляшов

"Симпсоны"в стиле Александра Татарского и Игоря Ковалёва ("Пластилиновая ворона", "Крылья, ноги и хвосты", "Следствие ведут колобки")

"Симпсоны"в стиле Давида Черкасского  ("Приключения Капитана Врунгеля", "Доктор Айболит", "Остров сокровищ" и других)

"Симпсоны"в стиле Эдуарда Назарова ("Жил-был пёс", "Мартынко", "Принцесса и Людоед")

Фото:  instagram.com/prokky93

 

Теги:
Категории: Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии