Художник «Союзмультфильма» перерисовал «Симпсонов»

Художник студии "Союзмультфильм" Прокопий Уляшов опубликовал в своем Instagram пост с рисунками, где он попытался изобразить персонажей мультфильма "Симпсоны" в стиле советских мультипликаторов.

Время от времени над знаменитой "диванной заставкой" работают приглашённые режиссёры и аниматоры. Попробовал представить, как бы она могла выглядеть в авторском исполнении легендарных советских мультипликаторов Прокопий Иляшов

"Симпсоны"в стиле Александра Татарского и Игоря Ковалёва ("Пластилиновая ворона", "Крылья, ноги и хвосты", "Следствие ведут колобки")

"Симпсоны"в стиле Давида Черкасского ("Приключения Капитана Врунгеля", "Доктор Айболит", "Остров сокровищ" и других)

"Симпсоны"в стиле Эдуарда Назарова ("Жил-был пёс", "Мартынко", "Принцесса и Людоед")

Фото: instagram.com/prokky93