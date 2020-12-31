Мультсериал "Симпсоны" продлили на два сезона

Создатель проекта Мэтт Грейнинг пообещал зрителям много сюрпризов.

Телеканал Fox объявил о продлении мультсериала "Симпсоны" еще на два сезона. Об этом пишет издание Variety.

Создатель проекта Мэтт Грейнинг пообещал зрителям много сюрпризов. В новых сериях Гомер потеряет волосы, Милхаус получит контактные линзы, а Барт в 33-й раз отметит свой 10-й день рождения.

По завершении 34-го сезона, выход которого ожидается в 2023 году, в "Симпсонах" будет 757 эпизодов. Юбилейный 700-й выйдет в эфир 21 марта текущего года.

"Симпсоны" является самым длинным мультсериалом за всю историю американского телевидения. Он выходит с 1989 года. В сентябре 2019 года началась трансляция 32-го сезона.

Ранее художник "Союзмультфильма" перерисовал "Симпсонов".

Фото: Instagram / thesimpsons