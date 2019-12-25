В США белые актрисы отказались от "этнических" ролей

Они считают, что не имеют право озвучивать персонажей-афроамериканцев.

В США продолжаются протесты против расистских действий полиции. Беспорядки начались после убийства сотрудниками правоохранительных органов афроамериканца Джорджа Флойда. Поддержать общество решили две американские актрисы Дженни Слейт и Кристен Белл, которые отказались от "этнических" ролей. Об этом пишет портал Collider.

Первой такое решение приняла Дженни Слейт, озвучивавшая девочку-афроамериканку в мультсериале "Большой рот". Мультик выходил на сервисе потокового видео Netflix. Примеру коллеги последовала Кристен Белл, которая озвучивала одну из героинь анимационного сериала "Центральный парк".

Актрисы заявили, что не имеют право озвучивать персонажей-афроамериканцев. Знаменитости подчеркнули, что их должны озвучить только афроамериканцы.

На волне антирасистских протестов в США ряд компаний в сфере киноиндустрии исключили из своих каталогов картины, содержащие расовые темы. Так, сервис HBO Max убрал фильм "Унесенные ветром" и вернул его лишь с комментарием киноведа в предисловии. Также против расизма выступил телеканал Sky Cinema. Теперь перед началом некоторых фильмов будут показывать предупреждение о том, что в картине содержатся "устаревшие взгляды, язык и элементы культуры, которые могут считаться оскорбительными в настоящее время". В этот список попали 16 картин, в их числе "Завтрак у Тиффани", "Алладин" и "Дамбо".

Ранее мы писали, что вышел первый трейлер сериала "Дивный новый мир".

Фото: кадр из мультсериала "Большой рот"