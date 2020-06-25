Фильм "Унесенные ветром" вернулся на HBO Max

Картину убрали со стриминговой платформы из-за расовых тем.

Фильм "Унесенные ветром" снова стал доступен для просмотра на стриминговой платформе HBO Max. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Картину убрали с сервиса 9 июня из-за расовых тем. После ее решили вернуть, однако с комментарием ведущей программы о кино "Немые субботние вечера", профессора Чикагского университета кинематографии Жаклин Стюарт. В начале фильма она дает историческую справку и раскрывает контекст киноленты.

Жаклин Стюарт предупреждает, что просмотр картины может быть болезненным. При этом она говорит о необходимости сохранения классических голливудских фильмов в том виде, в котором они есть. По мнению профессора, просмотр таких кинолент может побудить зрителей задуматься о ценностях, истории Голливуда и о том, как поп-культура изображает прошлые эпохи.

Фильм "Унесенные ветром" вышел на экраны в 1939 году. Главные роли в нем исполнили Вивьен Ли и Кларк Гейбл.

Могучие ветры Гражданской войны в один миг унесли беззаботную юность главной героини, южанки Скарлетт О"Хара. Привычный шум балов сменился грохотом канонад. Для молодой женщины, вынужденной бороться за новую жизнь, испытания и лишения становятся шансом переосмыслить свои идеалы, обрести веру в себя и найти любовь.

Картина получила восемь "Оскаров". Актриса Хэтти Макдэниел, сыгравшая в фильме, стала первой чернокожей актрисой, которая удостоилась этой премии.

Ранее мы писали, что телеканал Sky Cinema выступил против расизма в США.

Видео: YouTube / Киноклипы Хранилище