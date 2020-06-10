HBO Max убрала фильм "Унесенные ветром" из-за расовых тем

Фильм может быть неправильно интерпретирован зрителями в связи с массовыми беспорядками в США.

Стриминговая платформа HBO Max убрала оскароносный фильм "Унесенные ветром" из-за расового подтекста. По мнению HBO Max, картина может быть неправильно интерпретирована зрителями в связи с массовыми беспорядками в США, связанными с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

"Унесенные ветром" неоднократно критиковали за "романтизацию рабства". В HBO Max заявили, что фильм может вернуться на платформу, однако в нем будут содержаться примечания относительно противоречивого содержания.

Могучие ветры Гражданской войны в один миг уносят беззаботную юность главной героини, южанки Скарлетт О"Хара. Привычный шум балов сменяется грохотом канонад на подступах к родному дому. Для молодой женщины, вынужденной бороться за новую жизнь, испытания и лишения становятся шансом переосмыслить свои идеалы, обрести веру в себя и найти настоящую любовь.

Премьера фильма состоялась в 1939 году. Главные роли в нем исполнили Вивьен Ли и Кларк Гейбл. "Унесенные ветром" стали первым полнометражным цветным кинофильмом в американском кинематографе. Картина получила восемь "Оскаров".

Напомним, протесты и беспорядки в США начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского. Один из правоохранителей в течение 8 минут 46 секунд коленом давил на сонную артерию потерпевшего, несмотря на то, что тот говорил: "Не могу дышать". После этого инцидента уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.

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Видео: YouTube / Киноклипы Хранилище