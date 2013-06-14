Зак Снайдер решил изменить цвет "Лиги справедливости"

В частности, в последнем акте картины не будет красного оттенка.

Режиссер "Лиги справедливости" Зак Снайдер намерен изменить цветовую гамму некоторых эпизодов в своей версии фильма. Об этом он заявил на платформе Vero, отвечая на вопросы поклонников.

В частности, в последнем акте картины не будет красного оттенка, который присутствовал в прокатном варианте. Ранее он также высказал предположения, что зрителям предстоит увидеть Марсианского Охотника и, возможно, представителей корпуса Зеленых Фонарей.

Режиссерская версия получила название "Лига справедливости Зака Снайдера". Премьера состоится в 2021 году на потоковом сервисе HBO Max. Точная дата выхода фильма не уточнялась.

Отмечается, что никаких дополнительных съемок проводить не планируется. Режиссер использует тот материал, который у него был, добавив лишь необходимые спецэффекты. Часть актеров, сыгравших в фильме, озвучит новые диалоги. Стоимость работ составит более 30 млн долларов.

Ранее режиссер "Отряда самоубийц" рассказал, какой была его версия фильма.

Видео: YouTube / WBRussia