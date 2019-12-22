Режиссерскую версию "Лиги справедливости" покажут в 2021 году

В фильме против зла объединятся Бэтмен, Чудо-женщина, Аквамен, Флеш, Киборг и Супермен.

После нескольких лет и сотен просьб поклонников (они публиковали их под хештегом #ReleaseTheSnyderCut — "выпустите версию Снайдера") студия DC Films и режиссер Зак Снайдер сдались и все-таки решили показать неизданную версию супергеройского блокбастера "Лига справедливости". Об этом пишет издание Variety. Выход фильма также подтвердил стриминговый сервис HBO Max в Twitter.

Зак Снайдер поделился хорошей новостью 20 мая, после виртуального показа своего фильма о Супермене "Человек из стали". Режиссер поблагодарил фанатов, которые поддерживали его, и студию Warner Bros., которая разрешила ему завершить работу над монтажом.

Стоит напомнить, что в 2016 году из-за трагедии в семье Зак Снайдер не смог завершить "Лигу справедливости". Тогда Warner Bros. привлекла к работе над постпродашном и монтажом режиссера "Мстителей" и "Светлячка" Джосса Уидона. Поклонники были уверены, что Уидон сильно изменил концепцию оригинального фильма, поскольку версия Снайдера должна была получиться более мрачной и пугающей.

На производство фильма, в котором Бэтмен, Чудо-женщина, Аквамен, Флеш, Киборг и Супермен объединяются для борьбы со злом, потратили 300 млн долларов. В мировом прокате картина собрала более 650 млн долларов. Версию Снайдера покажет HBO Max в 2021 году.

Вдохновленный самопожертвованием Супермена Брюс Уэйн вновь обретает веру в человечество. Он заручается поддержкой союзницы Дианы Принс, чтобы сразиться с более могущественным противником. Бэтмен и Чудо-Женщина быстро набирают команду суперлюдей, которые смогут устранить угрозу.

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Видео: YouTube / WBRussia