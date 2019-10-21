Режиссер "Отряда самоубийц" рассказал, какой была его версия фильма

Эйр задумывал картину как глубокую драму, а продюсеры вместо этого сделали комедию.

Режиссер "Отряда самоубийц" Дэвид Эйр рассказал в Twitter, какой была его версия фильма. По словам постановщика, на создание "Отряда самоубийц" его вдохновили фильмы Кристофера Нолана. Изначально картина должна была быть глубокой драмой, однако вместо этого продюсеры сделали комедию.

Режиссер рассказал, что были пересъемки, поскольку тон фильма сочли "слишком мрачным". В картине были отсняты сцены с "невероятной" игрой Джареда и Марго. Джокер вселял ужас, а Харли была неоднозначной героиней.

Также Эйр сравнил "Отряд самоубийц" с "Джокером". Он предложил представить, что "Джокера" Тодда Филлипса также пересняли и перемонтировали, потому что сочли слишком мрачным. "Пусть любой, кто говорит, что моя версия фильма не годится, скажет мне это прямо в лицо", - отметил режиссер.

В своем Twitter Дэвид Эйр заявил, что режиссерская версия "Отряда самоубийц" практически смонтирована и требует лишь доработки над визуальными эффектами. Фильм вышел на экраны в 2016 году и заработал в мировом прокате без малого 747 млн долларов. В настоящее время Джеймс Ганн работает над "Отрядом самоубийц 2", который будет чем-то средним между сиквелом и перезагрузкой истории.

Ранее стало известно, что режиссерскую версию "Лиги справедливости" покажут в 2021 году.

Видео: YouTube / iVideos