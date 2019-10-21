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Джеймс Ганн заявил, что пандемия не повлияет на выход "Отряда самоубийц 2"

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Режиссер отметил, что никто не планирует менять дату релиза.

Американский кинорежиссер Джеймс Ганн заверил фанатов, что пандемия коронавируса не повлияет на выход второй части "Отряда самоубийц". Об этом он заявил в своем Twitter.

Ганн отметил, что работа идет по графику. В настоящий момент завершен съемочный процесс и налажен постпродакшн в домашних условиях, никто не планирует менять дату релизаВыход картины ожидается 4 августа 2021 года.

"Отряд самоубийц" – это команда суперзлодеев, собранная Амандой Уоллер в качестве пушечного мяса. Под угрозой смерти герои выполняют секретные операции, о которых не знает остальной мир. Если что-то пойдет не так, любым членом отряда можно легко пожертвовать, поставив на его место другого преступника.

Сюжет сиквела не раскрывается. Предполагается, что команде смертников придется разбираться с диктатором некой латиноамериканской страны по имени Генерал. В числе актеров, принявших участие в съемках, Марго Робби, Давид Дастмалчян, Идрис Эльба, Даниэла Мелшиор, Джон Сина и др.

Ранее Джеймс Ганн раскрыл детали сюжета "Стражей Галактики 3".

Видео: YouTube / iVideos

Теги: джеймс ганн, отряд самоубийц, пандемия коронавируса
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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