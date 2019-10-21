Джеймс Ганн заявил, что пандемия не повлияет на выход "Отряда самоубийц 2"

Режиссер отметил, что никто не планирует менять дату релиза.

Американский кинорежиссер Джеймс Ганн заверил фанатов, что пандемия коронавируса не повлияет на выход второй части "Отряда самоубийц". Об этом он заявил в своем Twitter.

Ганн отметил, что работа идет по графику. В настоящий момент завершен съемочный процесс и налажен постпродакшн в домашних условиях, никто не планирует менять дату релиза. Выход картины ожидается 4 августа 2021 года.

"Отряд самоубийц" – это команда суперзлодеев, собранная Амандой Уоллер в качестве пушечного мяса. Под угрозой смерти герои выполняют секретные операции, о которых не знает остальной мир. Если что-то пойдет не так, любым членом отряда можно легко пожертвовать, поставив на его место другого преступника.

Сюжет сиквела не раскрывается. Предполагается, что команде смертников придется разбираться с диктатором некой латиноамериканской страны по имени Генерал. В числе актеров, принявших участие в съемках, Марго Робби, Давид Дастмалчян, Идрис Эльба, Даниэла Мелшиор, Джон Сина и др.

Ранее Джеймс Ганн раскрыл детали сюжета "Стражей Галактики 3".

Видео: YouTube / iVideos