Режиссер устроил "карантинную вечеринку", в ходе которой посмотрел фильм вместе с фанатами.

Режиссер Джеймс Ганн раскрыл некоторые секреты "Стражей Галактики". Накануне на своей странице в Twitter он устроил "карантинную вечеринку", в ходе которой посмотрел фильм вместе с фанатами и ответил на вопросы.

Один из подписчиков режиссера спросил о еноте Ракете. Он поинтересовался, раскроют ли историю этого героя в триквеле "Стражей Галактики". Ганн объяснил, что Ракета является важной частью будущего фильма. Многие вещи, вроде шрамов на его спине, говорят о том, что история этого героя будет раскрыта.

Ранее в сети появилась информация, что Ракета в третьей части франшизы погибнет. Некоторые фанаты даже угрожали Ганну расправой, если он убьет саркастического енота. По поводу дальнейшей судьбы героя режиссер ничего не стал говорить.

Во время просмотра "Стражей Галактики" Ганн также поделился с фанатами подробностями со съемок. В частности, он раскрыл историю создания одной из самых впечатляющих сцен, в которой герои как будто в невесомости. Выяснилось, что этот эпизод снимался под водой. Режиссер заявил, что съемочный процесс доставил немало хлопот, и он даже пожалел о своем решении.

Также Ганн рассказал о своей самой любимой сцене, которая заставляет его плакать. Речь идет о моменте, когда Дракс гладит Ракету по голове. Режиссер заявил, что это был первый раз, когда енот почувствовал ласку и нежность от кого-то другого.

"Это каждый раз заставляет мои глаза наполняться слезами", - отметил создатель фильма.

Подводя итоги, Ганн отметил, что "Стражи Галактики" – это фильм о борьбе героев со своими детскими травмами. Каждый персонаж сталкивался с ними, кроме Дракса, у которого хорошая связь с обоими родителями.

Ранее мы публиковали кадры из нового комедийного сериала со Стивом Кареллом.

Фото: Twitter / James Gunn

Видео: YouTube / Lisa Movie