Marvel показала первый трейлер "Стражей Галактики 3" Джеймса Ганна

Фильм выйдет в мировой прокат в мае 2023 года.

Marvel показала первый трейлер заключительной части "Стражей Галактики 3" от режиссера Джеймса Ганна. Ролик доступен на официальном YouTube-канале Marvel Studios. Известно, что для Ганна этот проекта станет завершающим в киновселенной "Марвел", так как в настоящее время он начинает работу в качестве руководителя Вселенной DC, где отвечает за выпуск фильмов, анимированных проектов, сериалов и игр. Изначально он говорил, что задумывал "Стражей галактики" как трилогию, поэтому зрителей должна ожидать эмоциональная концовка серии.

Предположительно, многие актёры не вернутся к своим ролям. Выход заключительной части фильма запланирован на май 2023 года. В российском прокате фильм официально не покажут в кинотеатрах. Ранее Marvel Studios представила рождественскую серию "Стражей Галактики".

Фото и видео: YouTube / Marvel Entertainment