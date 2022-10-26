Фильм выйдет в свет 25 ноября.

Вышел первый трейлер праздничного спецвыпуска "Стражей Галактики". Ролик опубликован на официальном YouTube-канале. Известно, что режиссером проекта выступает Джеймс Ганн, а релиз ленты по киновселенной Marvel состоится 25 ноября. Зрители увидят картину на платформе онлайн-кинотеатра Disney+. Авторы рассказали, что по сюжету истории команда Стражей хочет поднять настроение поникшему Питеру Квиллу. Для этого они решают сделать ему подарок. Дракс вместе с Мантис придумали, что "сюрпризом" будет легендарный актёр Кевин Бейкон, за которым они и отправляются на Землю. Однако тот отказывается лететь в космос и даже заходить в звездолет.

Напомним, что к ролям вернутся Крис Пратт, Дэйв Батиста, Карен Гиллан и другие актёры. Ранее создатели отметили, что говорят о предпоследнем фильме с текущей командой Стражей. Финал истории заявлен вместе с релизом триквела в мае 2023 года.

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Фото и видео: YouTube / Marvel Entertainment