Премьера проекта запланирована на 17 ноября.

Американский стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер сериала 1899 от создателей "Тьмы". В центре истории окажется группа путешественников, которые отправились из Европы в Америку ради того, чтобы найти для себя новые возможности. В какой-то момент группа обнаруживает дрейфующий корабль, пропавший несколько месяцев назад. Судно оказывается порталом в другое измерение. Известно, что шоураннерами проекта являются авторы сериала "Тьма" Янтье Фрисе и Баран бо Одар. В нем также участвуют Антон Лессер, Мигель Бернардо, Клара Розагер и другие.

"1899" — прекрасный пример того, как мы позволили блистательным профессионалам из Германии создать ультрасовременное шоу, которого раньше никто не видел. Катя Хофем, вице-президент по сериалам Netflix в ФРГ

Напомним, что официальный релиз сериала запланирован на онлайн-платформе 17 ноября.

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Фото и видео: YouTube / Netflix