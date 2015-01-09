Дэвид Теннант засветился в тизере нового сезона "Доктора Кто"

BBC представила тизер нового сезона сериала "Доктор Кто". Его премьера состоится в 2023 году.
Новым Доктором Кто станет звезда сериала "Сексуальное просвещение" Шути Гатва. Однако в тизере также показали Дэвида Теннанта, который ранее играл одну из первых версий главного героя.
Сообщается, что актер вернется к роли на три эпизода в новом сезоне. Новым антагонистом станет персонаж, которого сыграет Нил Патрик Харрис.
Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер фильма "Черная пантера: Ваканда навсегда".
Видео: YouTube / Doctor Who
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