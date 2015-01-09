Дэвид Теннант засветился в тизере нового сезона "Доктора Кто"

Ранее актер играл главного персонажа сериала.

BBC представила тизер нового сезона сериала "Доктор Кто". Его премьера состоится в 2023 году.

Новым Доктором Кто станет звезда сериала "Сексуальное просвещение" Шути Гатва. Однако в тизере также показали Дэвида Теннанта, который ранее играл одну из первых версий главного героя.

Сообщается, что актер вернется к роли на три эпизода в новом сезоне. Новым антагонистом станет персонаж, которого сыграет Нил Патрик Харрис.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер фильма "Черная пантера: Ваканда навсегда".

Видео: YouTube / Doctor Who