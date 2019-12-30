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Появились кадры из нового комедийного сериала со Стивом Кареллом
Сегодня, 12:26
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Alena_Zinovieva

Появились кадры из нового комедийного сериала со Стивом Кареллом

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Проект получил название "Космические войска".

Издание Entertainment Weekly опубликовало кадры из нового комедийного сериала "Космические войска" со Стивом Кареллом в главной роли. Сценарий к нему написал один из авторов американского "Офиса" Грег Дэниелс.

В новом проекте Карелл играет генерала Марка Нэйрда. Он мечтает возглавить ВВС США, но вместо этого становится командующим Космическими войсками. Нэйрд отправляется на секретную базу в Колорадо, где вместе с учеными выполняет приказ президента по освоению Луны и установлению США господства в космосе.

Журналисты Entertainment Weekly отметили, что сюжет сериала высмеивает политику и поведение американского президента Дональда Трампа.

Кроме Стива Карелла в проекте приняли участие Джон Малкович, Бен Шварц, Ноа Эммерих, Диана Сильверс. Звезда сериала "Друзья" Лиза Кудроу сыграла в "Космических войсках" супругу главного героя.

Премьера первого сезона состоится на Netflix 29 мая.

Фото: Entertainment Weekly

Теги: комедия, лиза кудроу, стив карелл
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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