Фанаты DC требуют режиссерскую версию "Отряда самоубийц"

Итоговая версия фильма была перемонтирована и лишена части задумок.

Вслед за анонсом режиссерской версии "Лиги Справедливости" Зака Снайдера фанаты киновселенной DC начали требовать у Warner Bros. выхода расширенного издания "Отряда самоубийц" Дэвида Эйра.

Знаменитый хэштег #ReleaseTheSnyderCut ("Выпустите версию Снайдера") сменился в Twitter на новый -#ReleaseTheAyerCut ("Выпустите версию Эйра"). Известно, что итоговая версия фильма была перемонтирована и лишена части задумок.

Требование фанатов дошло до самого режиссера Дэвида Эйра, который заявил, что не прочь выпустить свою версию, хотя отметил потенциальные загвоздки. По словам автора "Отряда самоубийц", это решение не входит в зону его компетенции. Twitter-аккаунт конгломерата AT&T, который владеет студией Warner Bros., отметил, что "возможно все, нужно лишь немного магии".

"Отряд самоубийц" – это команда суперзлодеев, собранная Амандой Уоллер в качестве пушечного мяса. Под угрозой смерти герои выполняют секретные операции, о которых не знает остальной мир. Если что-то пойдет не так, любым членом отряда можно легко пожертвовать, поставив на его место другого преступника.

В настоящий момент ведется работа над второй частью фильма. Сюжет сиквела пока не раскрывается. Предполагается, что команде смертников придется разбираться с диктатором некой латиноамериканской страны по имени Генерал. В числе актеров, принявших участие в съемках, Марго Робби, Давид Дастмалчян, Идрис Эльба, Даниэла Мелшиор и другие. Премьера назначена на 4 августа 2021 года.

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Видео: YouTube / iVideos