Второе место занял "Побег из Шоушенка" 1994 года.

В понедельник, 25 мая, стало известно о том, что "Сияние" Стэнли Кубрика признано лучшей экранизацией Стивена Кинга. Соответствующий рейтинг составил телеканал "Настоящее страшное телевидение".

Напомним, что фильм "Сияние" снят Стэнли Кубриком в 1980 году. Главные роли в киноленте исполнили Джек Николсон, Шелли Дюваль и Дэнни Ллойд. Стоит отметить, что сам Стивен Кинг ранее неоднократно заявлял, что он недоволен соответствующей экранизацией его книги. Однако телезрители не согласились с писателем.

Второе место в соответствующем рейтинге заняла экранизация "Побег из Шоушенка" 1994 года, а третье — "Кэрри" 1976 года.

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Видео:Хоррормания/YouTube