"Унесенные ветром" вернут на HBO Max с комментарием киноведа

Ранее картину убрали из-за расовых тем.

Фильм "Унесенные ветром" вернут в каталог сервиса HBO Max. Ранее картину убрали из-за расовых тем. Об этом пишет Entertainment Weekly.

Фильм будет содержать вступление от сотрудницы Чикагского университета кинематографии и ведущей шоу Silent Sunday Nights Жаклин Стюарт. Она запишет комментарий, в котором будет содержаться исторический контекст. Это примечание особенно важно теперь, когда люди стали чаще обращаться к фильмам о расовом перевоспитании и книгам о борьбе с расизмом и неравенством.

Напомним, "Унесенные ветром" неоднократно критиковали за "романтизацию рабства". По мнению HBO Max, картина может быть неправильно интерпретирована зрителями в связи с массовыми беспорядками в США, связанными с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда. Лента вернется на платформу, однако в ней будут присутствовать примечания относительно противоречивого содержания.

Могучие ветры Гражданской войны в один миг унесли беззаботную юность главной героини, южанки Скарлетт О"Хара. Привычный шум балов сменился грохотом канонад. Для молодой женщины, вынужденной бороться за новую жизнь, испытания и лишения становятся шансом переосмыслить свои идеалы, обрести веру в себя и найти настоящую любовь.

Премьера фильма состоялась в 1939 году. Главные роли в нем исполнили Вивьен Ли и Кларк Гейбл.

Ранее мы писали, что кинокритик отреагировал на удаление "Унесенных ветром" с HBO.

Видео: YouTube / Киноклипы Хранилище