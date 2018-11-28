Кинокритик отреагировал на удаление "Унесенных ветром" с HBO

По его мнению, в Америке поднимает голову черный расизм, который становится гораздо страшнее белого.

Кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с журналистами издания Life прокомментировал новость об удалении со стриминговой платформы HBO Max фильма "Унесенные ветром".

По словам специалиста, в Америке поднимает голову черный расизм, который становится гораздо страшнее белого. По его мнению, кроме "Унесенных ветром" под "раздачу" могут попасть книги "Маленький черный Самбо" и "Хижина Дяди Тома". Также могут запретить вестерн Квентина Тарантино "Джанго освобожденный", поскольку в нем часто употребляется словосочетание "поганый нигер".

Напомним, стриминговая платформа HBO Max убрала оскароносный фильм "Унесенные ветром" из-за расового подтекста. По мнению HBO Max, картина может быть неправильно трактована зрителями из-за массовых беспорядков в США, связанных с убийством афроамериканца Джорджа Флойда.

Стоит отметить, что "Унесенные ветром" неоднократно критиковали за "романтизацию рабства". В HBO Max заявили, что фильм может вернуться на платформу, однако в нем будут содержаться примечания относительно противоречивого содержания.

Премьера фильма состоялась в 1939 году. Главные роли в нем исполнили Вивьен Ли и Кларк Гейбл. Картина "Унесенные ветром" стала первым полнометражным цветным кинофильмом в американском кинематографе. Она получила восемь "Оскаров".

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Видео: YouTube / Киноклипы Хранилище