Телеканал Sky Cinema выступил против расизма в США

Перед началом некоторых фильмов будет содержаться информация об устаревших взглядах, языке и элементах культуры.

Протесты в США, которые начались после убийства афроамериканца Джорджа Флойда, все больше меняют отношение к чернокожим по всему миру. Даже крупные кинокомпании и издатели начали вносить правки в картины, вышедшие много лет назад. Так, например, сервис HBO Max убрал из каталога фильм "Унесенные ветром" из-за расовых тем. Теперь к так называемому флешмобу подключился телеканал Sky Cinema. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Перед началом некоторых фильмов будут показывать предупреждение о том, что в картине содержатся "устаревшие взгляды, язык и элементы культуры, которые могут считаться оскорбительными в настоящее время". Такие пояснения уже появились в 16 фильмах. В их числе "Завтрак у Тиффани", "Алладин", "Балбесы", "Чужие", "Певец джаза" и др. Также изменениям подвергся мультфильм "Дамбо". В мультике про слоненка экспертам не понравилась компания черных ворон.

Пресс-секретарь Sky Cinema заявил по этому поводу, что телеканал продолжает поддерживать борьбу с расовой дискриминацией и старается придерживаться такой политики не только в жизни, но и в фильмах, которые транслирует.

Ранее кинокритик отреагировал на удаление "Унесенных ветром" с HBO.

Фото: кадр из мультфильма "Дамбо" / Disney