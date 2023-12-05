Представлен трейлер обновления 2.1 для Cyberpunk 2077

Апгрейд станет последним для игры.

Студия CDPR представила в социальных сетях трейлер свежего обновления 2.1 для компьютерной игры Cyberpunk 2077. Авторы заметили, что пользователей ждут свежие пасхалки, полноценный метрополитен с пятью линиями и 19 станциями. Геймеры также получат возможность приглашать возлюбленных к себе домой и устраивать с ними "свидания"; Дополнительно разработчики "переработали" боссов противников. Обновились Адам Смэшер, Борис Рибаков, Яша Иванов. Персонажи получат портативное радио, которое можно брать с собой во время прогулок или поездок в метро. По городу создатели игры разместили стационарные бинокли для того, чтобы игроки могли насладиться видами всего Найт-сити.

После прохождения квеста "Королева автострад" игроки смогут принять участие в гонках, а для самих спортсменов-гонщиков обновлен искусственный интеллект. В проект добавлены банды, которые будут преследовать Ви, если он как-то зацепил их участников. Удрать от оппонентов можно на мотоцикле. В этом транспортном средстве предусмотрены трюки и наклоны вперед и назад. Появятся пять мотоциклов и новый вид Porsche 911 Джонни Сильверхэнда. Среди навыков авторы игры предусмотрели метание ножей. Правки внесены в освещение и правки баланса.

Напомним, что патч 2.0 будет бесплатным и станет доступным для загрузки с 5 декабря в 14 часов дня по московскому времени. Разработчики отмечают, что это станет последние крупным обновлением игры.

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Фото и видео: YouTube / Cyberpunk 2077