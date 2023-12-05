Blizzard показала трейлер восьмого сезона Overwatch 2

Апгрейд введен с игру с 5 декабря.

Компания Blizzard показала трейлер восьмого сезона компьютерной игры Overwatch 2. Проект получил название "Зов охоты" Он стартует с пятого декабря. Авторы раскрыли пользователям ключевые особенности грядущего апдейта для шутера. Уточним, что основным нововведением станет новый персонаж. Мауга или "танк" способен применять сразу два пулемета. Один из них накладывает периодический урон, а второй наносит критический урон сильно раненным соперникам. Дополнительно у нероя есть пассивный эффект берсерка. Такая способность дарует ему здоровье при нанесении критического урона. Ещё в восьмом сезоне геймеры могут получить новый мифический облик Орисы.

Джулия Робертс, Итан Хоук и Махершала Али появились в трейлере "Оставь мир позади".

Фото и видео: YouTube / PlayOverwatch