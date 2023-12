Джулия Робертс, Итан Хоук и Махершала Али появились в трейлере "Оставь мир позади"

Фильм выйдет в свет с 8 декабря.

На YouTube-канале Rotten Tomatoes Trailers появился трейлер фильма "Оставь мир позади". речь идет о об экранизации одноименного романа американского писателя писателя Румаана Алама. Увидеть картину зрители смогут с 8 декабря на стриминговом сервисе Netflix. История расскажет о двух семьях, которые познакомились я во время отдыха на Лонг-Айленде. В это время а мире начали происходить странные вещи. В ролике показано, что у людей отключилось телевидение, а на дорогах начали скапливаться десятки пустых автомобилей. После этого корабль протаранил побережье города Нью-Йорк. Персонажи попытаются выяснить суть происходящего, однако они столкнутся с трудностями, отсутствием связи.

Ключевые роли в фильме исполнили Итан Хоук ("Тесла", "Синистер"), Джулия Робертс ("Красотка", "Стальные магнолии"), Кевин Бейкон ("Невидимка", "Дровосек"), Махершала Али ("Зеленая книга", "Скрытые фигуры") и Миха"ла Херролд ("Тела, тела, тела", "Черное зеркало"). Режиссером ленты "Оставь мир позади" заявлен Сэм Эсмейл. Ранее он работал над сериалом "Мистер Робот" с Рами Малеком, а также фильмом "Комета". Он сам написал сценарий к новому проекту. Оператором фильма стал Тод Кэмпбелл ("Очень странные дела").

Фото и видео: YouTube / Rotten Tomatoes Trailers