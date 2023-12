Вышел геймплейный трейлер роглайк-режима No Return в ремастере The Last of Us 2

Купить версию игры можно будет с 19 января.

Компания Sony опубликовала ролик игрового процесса режима No Return для ремастера компьютерной игры The Last of Us 2. В видео разработчики показали, как Томми, Элли, Эбби, Дина и другие персонажи проекта сражаются с различными врагами. В обновленной версии No Return геймеры должны будут как можно дольше прожить в схватках с противниками на различных локациях из основной игры. В конце каждой секции фанатов франшизы ждёт битва с главным боссом. Вместе с режимом No Return в ремастер создатели добавили новый контент, одежду для героев и удалённые уровни.

Авторы добавиои, что ремастер The Last of Us 2 предложит пользователям улучшенную графику, поддержку функций геймпада DualSense, ускоренные загрузки. В продажу версия поступит 19 января. Предзаказы стартуют сегодня. Игра выйдет исключтельно для консоли PS5. Владельцы базовой версии игры смогут обновиться до ремастера за 10 долларов (около 800 рублей).

Фото и видео: YouTube / PlayStation