Вышел трейлер RPG-игры Dragon Age: Dreadwolf

Презентация игры состоится летом 2024 года.

Студия BioWare продемонстрировала зрителям в социальных сетях новый тизер компьютерной игры Dragon Age: Dreadwolf, а также открыла страничку с проектом в стриминговом сервисе Steam. Благодаря этому пользователи могут узнать о том, что у игры до сих пор нет даже примерной даты выхода. Авторы уточнили, что перевести проект разработчики планируют на 11 языков. Однако в этом перечне не указан русский язык. Предположительно, как и все последние официальные релизы от издательства Electronic Arts, игра Dreadwolf обойдётся без локализации.

Создаели рассказали о сюжете игры. Известно, что миру Тедасу нужен новый лидер, которого никто не ожидает. Они призвали игроков создать храбрый отряд, способный противостоять надвигающейся буре. Пользователи станут маяком надежды в мрачные времена. Полноценная презентация игры с геймплеем будет организована летом 2024 года. Игра разрабатывается для таких платформ как персональный компьютер, консоли PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

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Фото и видео: YouTube / Dragon Age