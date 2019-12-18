Джефф Николс займется производством спин-оффа "Тихого места"

Первая часть вышла в 2018 году и имела огромный успех в прокате.

У хоррора "Тихое место" появится продолжение. Сценаристом и постановщиком картины выступит Джефф Николс. Спин-офф фильма ужасов уже находится в производстве. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Первая часть фильма вышла в 2018 году и имела огромный успех в прокате. При бюджете всего в 17 млн долларов картина собрала 340 млн долларов.

По сюжету семья с детьми живет на отдаленной ферме. Казалось бы, их жизнь совершенно не отличается от жизни других людей. Но они живут в месте, которое наполнено ужасными монстрами, реагирующими на любой звук. Семейство разучило целый комплекс специальных жестов, чтобы общаться друг с другом, не издавая ни единого звука. Кроме того, каждый из членов семьи должен максимально тихо передвигаться, чтобы монстры их не услышали. Однако дом, в котором живут дети, не может быть самым тихим местом на Земле.

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Видео: YouTube / iVideos