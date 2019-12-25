Принц Уильям и Кейт Миддлтон побывали на премьере фильма "Не время умирать" в Лондоне

Герцогиня Кембриджская появилась в роскошном золотом наряде, украшенном пайетками.

В Лондоне состоялась мировая премьера 25-го фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать". Показ посетили члены королевской семьи – принц Чарльз с супругой Камиллой Паркер-Боулз, а также принц Уильям и Кейт Миддлтон. Об этом пишет BBC.

Герцогиня Кембриджская появилась на премьере в роскошном золотом наряде, украшенном пайетками. Стоимость платья бренда Jenny Packham составляет 2800 фунтов или почти 280 тысяч рублей. Образ дополнили драгоценности.

Специальными гостями премьеры также стали медики и военнослужащие. Фильм показали в королевском Альберт-холле.

Премьера нового фильма о легендарном шпионе состоится в российском прокате 7 октября. Картина под названием "Не время умирать" станет 25-й во франшизе. Крейг исполнит Джеймса Бонда в пятый и последний раз.

Ранее актер выступил против того, чтобы Джеймса Бонда играла женщина.

Фото: Instagram / hrh_duchesskate