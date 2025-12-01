В Ленобласть на съезд прибыли более 100 ветеранов спецоперации

Они приехали для обмена опытом в вопросах реабилитации и профессиональной переподготовки наших бойцов.

Красные гвоздики возложили участники сборов Северо-Западного федерального округа "От Победы к Победе" на мемориале героям СВО. В рамках съезда более 100 ветеранов спецоперации из 11 регионов России прибыли в Ленобласть для обмена опытом в вопросах реабилитации и профессиональной переподготовки наших бойцов. Второй день они посещают различные локации 47-го региона, изучая его возможности по оказанию поддержки фронтовикам.

У нас есть мульти-центр, невероятный опыт, который смогла реализовать Ирина Григорьевна Дрозденко. И этот центр – там все. Там и обучение, что очень важно. Потому что, вернувшись сюда, не все могут заниматься тем делом, той профессией, которые были до этого. Поэтому там созданы условия для того, чтобы людей реабилитировать, чтобы научить их. Светлана Журова, олимпийская чемпионка, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации

Кудровский монумент – один из первых в России посвящен современным историческим событиям. Он возведен по инициативе фонда "Ленинградский рубеж" при поддержке губернатора. В торжественной обстановке присутствующие почтили подвиг защитников Отечества минутой молчания и возложили цветы.

Это место в парке Оккервиль является местом притяжения, местом силы. Это место, где каждый из жителей Ленинградской области, города Кудрово, Заневского городского поселения, Всеволожского муниципального района может прийти и отдать свою дань памяти, дань уважения нашим защитникам. Тем, кто сейчас выполняют свой долг на специальной военной операции. Вячеслав Кондратьев, глава Заневского городского поселения Ленинградской области

Сразу хочу поблагодарить губернатора Александра Юрьевича Дрозденко за то, что он принял такое решение. Мы видим, как здесь сейчас относятся люди к этому монументу. Люди прогуливаются со своими детьми, объясняют, рассказывают, для чего этот монумент, кому он поставлен. Алексей Гердий, глава администрации Заневского городского поселения

Ветераны по достоинству оценили сооружение. В нем они видят наследие для новых поколений и дань памяти верным сынам Отечества.

Это очень важно. Важно для нынешнего поколения, для будущего поколения. Памятники — это наша история. Без истории, как говорится, нет будущего. Спасибо всем парням, которые со мной воевали. Низкий поклон тем, кто остался. И удачи, и возвращения домой, кто сейчас там есть. Андрей Кудрявцев, участник СВО

Основными направлениями работы сборов в этом году стали протезирование и современные технологии восстановления, переподготовка и приобретение новых профессий. Поэтому после церемонии в Кудрово участники посетили Мультицентр социальной и трудовой интеграции во Всеволожске – инновационный проект, который, действуя на ленинградской земле, сегодня является флагманом в вопросах реабилитации и поддержки участников СВО для всей России.

Видео: Piter.tv