"Зенит" оштрафует Вендела за опоздание на сборы

Футбольный клуб "Зенит" оштрафует полузащитника команды Вендела за опоздание на зимние сборы. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash на спорте".

По информации источника, 28-летний бразилец заплатит клубу 700 тысяч евро в качестве наказания. Отмечается, что это самый крупный штраф футболиста за всю историю "Зенита". Вендел прилетит на сборы 22-23 января. Сумма штрафа сложился по схеме "100 тысяч евро за день пропуска".

Напомним, Вендел играет в "Зените" с октября 2020 года. В составе сине-бело-голубых В нынешнем сезоне полузащитник провел в составе сине-бело-голубых 16 матчей во всех турнирах и забил один гол

Фото: fc-zenit.ru