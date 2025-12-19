Дуглас Сантос заявил, что скучал по тренировкам "Зенита"

Футболист не играл с октября прошлого года после полученной травмы.

Защитник футбольного клуба "Зенит" Дуглас Сантос заявил, что скучал по тренировкам в команде. Об этом он рассказал телеканалу "Матч ТВ".

Сине-бело-голубые проводят первый зимний сбор в Дохе. Бразильский футболист не играл с октября прошлого года после полученной травмы. По его словам, для него большая радость находиться в тренировочном процессе. Сантос отметил, что надеется набрать форму за счет товарищеских матчей.

Я очень соскучился и по тренировкам с командой, и по работе с мячом. Для меня большая радость прямо сейчас находиться в этом тренировочном процессе. Дуглас Сантос, защитник "Зенита"

Напомним, Дуглас Сантос играет в "Зените" с 2019 года. В составе сине-бело-голубых защитник стал пятикратным чемпионом России. В нынешнем сезоне футболист провел за клуб 12 матчей во всех турнирах и забил два гола.

Ранее мы сообщали, что "Зенит" ведет переговоры по трансферу полузащитника "Газиантепа" Камара.

Фото: fc-zenit.ru (Вячеслав Евдокимов)