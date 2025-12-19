"Зенит" ведет переговоры по трансферу полузащитника "Газиантепа" Камара

Турецкий клуб запросил 10 млн долларов за переход футболиста.

Футбольный клуб "Зенит" ведет переговоры по трансферу полузащитника "Газиантепа" Дриссы Камара. Об этом сообщил журналист Эрдем Агикез в своем аккаунте в социальной сети X.

По информации источника, турецкий клуб запросил 10 млн долларов за трансфер 23-летнего ивуарийца. Сине-бело-голубые попросили время на размышление. Вторая встреча между сторонами должна состояться в ближайшее время. В случае одобрения со стороны "Зенита" игрок перейдет в новую команду.

Дрисса Камара играет в "Газиантепе" с 2025 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за турецкий клуб 15 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал семь голевых передач. Его рыночная стоимость составляет 3 млн евро.

Фото: gaziantepfk.org