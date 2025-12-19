  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Бразильский хавбек Джон летит в Россию для завершения перехода в "Зенит"
Сегодня, 8:58
203
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Бразильский хавбек Джон летит в Россию для завершения перехода в "Зенит"

0 0

Сумма вероятной сделки оценивается в 20 млн евро.

Полузащитник бразильского футбольного клуба  "Ред Булл Брагантино" Джон Джон близок к переходу в петербургский "Зенит". Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, 23-летний футболист отправился на медосмотр в Россию перед трансфером в нвоую команду. По итогам обследования стороны должны объявить о переходе Джона. При этом клубы все еще согласовывают детали сделки. Сумма вероятного трансфера оценивается в 20 млн евро.

Отметим, что Джон Джон играет в "Ред Булл Брагантино" с 2024 года. В составе бразильского клуба полузащитник провел 74 матча во всех турнирах и забил 17 голов.

Ранее мы сообщали, что Барриос может не продлить контракт с "Зенитом".

Фото: gazetapress.com

Теги: джон джон, трансферные слухи, фк зенит, фк ред булл брагантино
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Зенит,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии