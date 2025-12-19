Барриос может не продлить контракт с "Зенитом"

Действующее соглашение футболиста истекает в конце июня 2027 года.

Полузащитник футбольного клуба "Зенит" Вильмар Барриос может не продлить контракт с сине-бело-голубыми. Об этом сообщает портал Metaratings со ссылкой на агента футболиста Луиса Фелипе Поссо.

По его словам, 32-летний колумбиец доволен всем в "Зените". При этом агент отметил, что пока рано говорить о продлении контракта. Действующее соглашение футболиста истекает в конце июня 2027 года.

Вильмар Барриос играет в "Зените" с 2019 года. В составе сине-бело-голубых полузащитник стал шестикратным чемпионом России. В нынешнем сезоне колумбиец провел за клуб 20 матчей во всех турнирах и отметился голевой передачей.

Ранее Зырянов ответил, был ли трансфер Жерсона в "Зенит" ошибкой.

Фото: fc-zenit.ru (Вячеслав Евдокимов)