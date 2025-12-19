Зырянов ответил, был ли трансфер Жерсона в "Зенит" ошибкой

В начале января бразилец покинул сине-бело-голубых, перейдя в "Крузейро".

Председатель правления футбольного клуба "Зенит" Константин Зырянов ответил, был ли трансфер полузащитника Жерсона ошибкой. Его слова приводит портал "Чемпионат".

Зырянов напомнил, что летом сине-бело-голубые готовились к уходу Вендела, на место которого приходил Жерсон. При этом, по словам председателя правления "Зенита", сам футболист никогда не просил его отпустить и вел себя как настоящий профессионал. Напомним, 10 января Жерсон покинул "Зенит" и перешел в "Крузейро".

В футболе такие переходы оценивают иначе. Летом мы готовились к уходу Вендела и перестроению игры, но этого не случилось. Константин Зырянов, председатель правления "Зенита"

Напомним, Жерсон перешел в "Зенит" летом 2025 года. Полузащитник провел за клуб 15 матчей во всех турнирах и забил два гола.

