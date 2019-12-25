Стало известно, кто сыграет Воланда в новой экранизации "Мастера и Маргариты"

Съемки фильма стартовали в Москве в начале июля.

Издание Deadline рассекретило имя актера, который исполнит роль Воланда в новой экранизации романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". В картину приглашен немецкий актер Аугуст Диль.

Съемки фильма, получившего название "Воланд", стартовали в Москве в начале июля. Тогда же были обнародованы первые кадры со съемочной площадки. Мастера и Маргариту сыграют Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. В картине также снимутся Юрий Колокольников, Леонид Ярмольник, Александр Яценко, Алексей Гуськов, Игорь Верник, Марат Башаров, Полина Ауг, Дмитрий Лысенков и др. Режиссером выступит Михаил Локшин.

По сюжету, творчество главного героя Мастера начинают запрещать (подобно Булгакову). Он становится в своем роде изгоем. Однако писатель встречает музу и берется за роман "Мастер и Маргарита". Он вписывает в текст персонажей, которые окружают его в жизни. Таким образом, в фильме будут два мира – реальный и фантасмагоричный.

Любовная линия в новом фильме будет центральной. Однако сохранится и иудейская линия. Премьера запланирована на конец 2022 года.

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Фото: Deadline