Стартовали съемки сериала "Анна К" для Netflix

Главную роль исполнит Светлана Ходченкова.

Стриминговый сервис Netflix заявил о старте съемок новой экранизации романа Льва Толстого "Анна Каренина". Главную роль в сериале "Анна К" исполнит Светлана Ходченкова. Об этом говорится на странице сервиса в Instagram.

Действие сериала разворачивается в современной России. Светская львица Анна Каренина, жена будущего губернатора Петербурга, влюбляется в наследника алюминиевой империи Вронского. Их роман быстро выходит из-под контроля, угрожая разрушить хрупкий баланс семейных уз и социальных отношений.

Кроме Ходченковой в сериале также снимаются Федор Бондарчук (Алексей Каренин), Юля Александрова (Дарья Облонская), Гоша Куценко (Степан Облонский), Юра Борисов (Константин Левин), Даша Верещагина (Екатерина Щербацкая), Александр Цыпкин (Сергей Кознышев) и Татьяна Догилева (Агафья Михайловна). Кто исполнит роль Вронского, пока держится в секрете.

Режиссерами и продюсерами выступят Валерий Федорович и Евгений Никишов. Сценарий для сериала напишут Роман Кантор и Мария Микулина. Кроме того, над проектом трудится целая команда сценаристов, режиссеров и продюсеров Netflix.

Ранее в сети появился тизер третьего сезона "Полового воспитания".

Фото: Instagram / netflixru