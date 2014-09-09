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В сети появился тизер третьего сезона "Полового воспитания"

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Премьера третьего сезона состоится 17 сентября.

Netflix представил официальный тизер третьего сезона сериала "Половое воспитание".

Новый сезон рассказывает об учащихся средней школы английского городка Мурдейл, сам тизер снят в формате презентации учебного заведения. На кадрах ученики призывают оценить плюсы их родной школы. Также в ролике появилась новая директриса образовательного учреждения – мисс Хэддон. Она обещает изменить порядки в школе. При этом мистер Грофф также присутствует в тизере.

Премьера третьего сезона состоится 17 сентября.

Ранее вышел первый тизер хоррор-сериала про куклу Чаки.

Видео: Youtube/Netflix Russia

Теги: netflix, половое воспитание, сериал
Категории: Кино, Культура, Мировые новости, Тема дня, Лента новостей,

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