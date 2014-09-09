В сети появился тизер третьего сезона "Полового воспитания"

Премьера третьего сезона состоится 17 сентября.

Netflix представил официальный тизер третьего сезона сериала "Половое воспитание".

Новый сезон рассказывает об учащихся средней школы английского городка Мурдейл, сам тизер снят в формате презентации учебного заведения. На кадрах ученики призывают оценить плюсы их родной школы. Также в ролике появилась новая директриса образовательного учреждения – мисс Хэддон. Она обещает изменить порядки в школе. При этом мистер Грофф также присутствует в тизере.

Премьера третьего сезона состоится 17 сентября.

Ранее вышел первый тизер хоррор-сериала про куклу Чаки.

Видео: Youtube/Netflix Russia