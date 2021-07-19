Вышел первый тизер хоррор-сериала про куклу Чаки

Премьера состоится на телеканале SYFY 12 октября.

Телеканал SYFY представил первый трейлер хоррор-сериала про куклу-убийцу Чаки из франшизы "Детские игры". Ролик опубликован на YouTube.

По сюжету 14-летний мальчик, представитель ЛГБТ-сообщества, покупает на ярмарке старую куклу Чаки. В тизере показано, как Чаки на кого-то нападает с ножом.

В хоррор-сериале сыграли Закари Артур, Тео Брионес, Аливия Элин Линд, Бьоргвин Арнарсон и др. Продюсером и сценаристом выступил Дон Манчини. Премьера запланирована на 12 октября.

Ранее Netflix выпустил специальное видео в честь юбилея "Очень странных дел".

Видео: YouTube / SYFY