Netflix выпустил специальное видео в честь юбилея "Очень странных дел"

Сериалу исполнилось пять лет.

Сервис Netflix выпустил поздравительный ролик по случаю пяти лет с выхода сериала "Очень странные дела" (Stranger Things). В Видео показаны любимые герои и избранные моменты.

"Очень странные дела" считается самым удачным сериальным проектом Netflix. Действие первых двух сезонов разворачиваются в 80-х годах в провинциальном городке США Хокинг.



Еще весной прошлого года в сети опубликовали трейлер четвертого сезона "Очень странных дел". Однако сам сезон пока не вышел, ожидается, что он будет 15 апреля 2022 года.

В каждом сезоне сериала есть отсылки к культовым фильмам: от "Охотников за привидениями" до "Бесконечной истории". В новом сезоне зрителям обещают отсылки на "Чужого" и старый боевик "Большой побег".

Видео: Netflix