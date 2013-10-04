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Netflix выпустил специальное видео в честь юбилея "Очень странных дел"

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Сериалу исполнилось пять лет.

Сервис Netflix выпустил поздравительный ролик по случаю пяти лет с выхода сериала "Очень странные дела" (Stranger Things). В Видео показаны любимые герои и избранные моменты.

"Очень странные дела" считается самым удачным сериальным проектом Netflix. Действие первых двух  сезонов разворачиваются в 80-х годах в провинциальном городке США Хокинг.

Еще весной прошлого года в сети опубликовали трейлер четвертого сезона "Очень странных дел". Однако сам сезон пока не вышел, ожидается, что он будет 15 апреля 2022 года.  

В каждом сезоне сериала есть отсылки к культовым фильмам: от "Охотников за привидениями" до "Бесконечной истории". В новом сезоне зрителям обещают отсылки на "Чужого" и старый боевик "Большой побег".

Видео: Netflix

Теги: netflix, очень странные дела
Категории: Кино, Культура, Мировые новости, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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rickmr
Сегодня 20:56

es una buena serie esperaremos con ancias  esta temporada

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