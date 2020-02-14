В сети появился трейлер четвертого сезона "Очень странных дел"

Действие происходит в России.

В День всех влюбленных в сети опубликовали трейлер четвертого сезона сериала "Очень странные дела". Действие нового сезона, судя по трейлеру, происходит в России. На кадрах видео – холодная зима, работа на железнодорожных путях и в последнем кадре – знакомый герой, погибший в последнем сезоне.

Финал предыдущего сезона оставил зрителей в нервозности ждать продолжения. В четвертой части одной из самых популярных сериальных саг создатели предусмотрели необычное развитие событий.

Ранее вышел трейлер фильма "История Дэвида Копперфильда".

Видео: Stranger Things / YouTube