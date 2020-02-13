Вышел трейлер фильма "История Дэвида Копперфильда"

В России картина выйдет 7 мая 2020 года.

В сети опубликован новый трейлер драматической комедии "История Дэвида Копперфилда", в основу которой легла одноименная книга писателя Чарльза Диккенса. За постановку фильма отвечал номимнант на премию "Оскар" Армандо Ианнуччи ("В петле").

В центре сюжета - юный англичанин, потерявший отца. Мать героя выходит замуж за чопорного господина, с которым у юноши возникает конфликт, из-за которого Дэвид покидает дом. Картина рассказывает о жизни, полной приключений, любви и предательства, упорства и поиска себя. В конце герой, прошедший долгий пусть становится знаменитым писателем и обретается настоящее счастье.

Главные роли в ленте сыграли Гвендолин Кристи, Бен Уишоу, Тильда Суинтон, Софи Макшера, Хью Лори, Дев Патель, Анайрин Барнард и другие. В России картина выйдет 7 мая 2020 года.



Видео: YouTube / SearchlightPictures