В Петербурге состоялась премьера фильма "Либерия: Охотники за сокровищами"

Главные роли в фильме исполнили Тихон Жизневский, Алексей Серебряков и Диана Пожарская.

Уже сегодня, 27 октября, в прокат выходит российское приключенческое кино "Либерия: охотники за сокровищами". В ролях – актеры Тихон Жизневский, Алексей Серебряков и Диана Пожарская.

Проект беспретензионный, простой и лёгкий, поэтому и атмосфера на площадке тоже соответствовала. Хорошее настроение было у всех, мы отдыхали, веселились, время от времени снимали кино и замечательно общались. С Дианой мы семьями дружим, Лёша вообще очень смешной дядька, всё время веселил нас. Мне казалось, что я делаю всё плохо, а он [режиссёр] говорил: "Всё замечательно, Тишенька!". Мой герой – простой незлобный парень, при этом очень талантливый, способный и успешный, который открыл своё дело, запустил франшизу и получает огромные деньги. Но тем не менее не обременённый какими-то смыслами. Рос с бабушкой, без отца. Не думаю, что здесь есть сложная психологическая структура, как и во всём фильме.



Тихон Жизневский, актёр

Сюжет фильма отсылает к знаменитой Библиотеке Ивана Грозного – Либерии. Согласно легенде, Либерия принадлежала византийским императорам и была вывезена из Рима Софьей Палеолог.

Главный герой Илья во время стройки внезапно находит доказательства существования библиотеки Ивана Грозного. Герой не подозревает, что прямо сейчас за ценностями охотятся опасные люди. Тогда Илья и присоединяется к команде, которая ищет библиотеку.

Материал для Piter.tv подготовили Ксения Александрова, Лиана Мельникова, Мария Шилина

Видео: Piter.tv