На Петрозаводском шоссе открылась новая важная транспортная развязка

В Колпино состоялось торжественное открытие движения по новым путепроводам на Петрозаводском шоссе.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов лично дал старт рабочему движению на транспортной развязке, которая соединяет Петрозаводское и Лагерное шоссе. Открытие совпало с празднованием Дня города Колпино, что стало символичным подарком жителям.

Развязка на пересечении Петрозаводского и Лагерного шоссе — один из ключевых объектов проекта. Для ее сооружения пришлось переустроить инженерные коммуникации, установить шумозащитные экраны и уложить новый асфальт. В ближайшее время будут завершены работы по устройству тротуаров, установке надземного пешеходного перехода и восстановлению благоустройства. Также на шоссе появятся новые остановки и светофоры.

Губернатор подчеркнул, что Санкт-Петербург активно участвует в реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги". Благодаря поддержке федерального бюджета, город ведет масштабное строительство и реконструкцию дорожной сети. Недавно была завершена развязка на Московском шоссе, а также в рамках проекта отремонтировано более 400 километров улиц и набережных. До конца года планируется обновить еще 100 километров.

Видео: пресс-служба КРТИ Санкт-Петербурга