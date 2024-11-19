Ураган в Павловском парке повалил более 200 вековых деревьев

Грозовой фронт, обрушившийся на Петербург и Ленобласть в минувшие выходные, нанёс серьёзный урон Павловскому парку. Стихия вырвала с корнем вековые дубы и липы, повалив более двухсот стволов. В понедельник, 13 июля, парк будет закрыт для посетителей.

В минувшие выходные, 11 и 12 июля, на Санкт-Петербург и Ленинградскую область обрушился мощный грозовой фронт с ураганным ветром, который нанёс серьёзный урон Павловскому парку. Как сообщили в Telegram-канале музея-заповедника "Павловск", стихия вырвала с корнем вековые дубы и липы. Поваленные деревья зафиксировали на Липецкой, Ботанической, Пильбашенной, Краснодолинной и других аллеях. Общее количество утраченных растений превысило 200.

Среди погибших деревьев оказался могучий дуб у реки Славянки, который сотрудники парка пытались спасти на протяжении двух лет. Главный хранитель Павловского парка отметила, что столь разрушительной картины не наблюдалось по меньшей мере за последние 30 лет.

Специалисты приступили к уборке поваленных деревьев вечером 11 июля, как только стихия утихла, а в воскресенье, 12 июля, работы продолжились. Администрация музея-заповедника обратилась к посетителям с просьбой соблюдать осторожность и не заходить за ограждения. В понедельник, 13 июля, Павловский парк будет полностью закрыт для посещения, чтобы сотрудники могли завершить ликвидацию последствий урагана.

Ранее мы сообщили о том, что во вторник в Петербурге ожидается сухая и прохладная погода.

Фото: Unsplash (Anik Deb Nath)