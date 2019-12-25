Около территории бывшего "СКК" высадят более 5 тыс. деревьев

К чемпионату мира по хоккею у нового СКК появится парковая зона с различными развлечениями.

Около территории СКК "Петербургский" появится полноценный парк площадью 12 гектаров. Об этом сообщила пресс-служба "СКА Арены".

Зеленые насаждения с фестивальной зоной, различными спортивными площадками, велосипедными и роликовыми дорожками, скейтпарком, теннисными кортами, футбольным полем и ледовым катком планируют создать к маю 2023-го года. На данный момент проектировщик представил рабочий вариант концепции нового парка. Специалистам предстоит провести консультации с зарубежными ландштафтными архитекторами, договориться с поставщиками растений и деревьев. После открытия обновленной парковой зоны ее можно будет посещать круглый год.

На участке строительства придется снести 146 деревьев, пересадка которых невозможна или нецелесообразна из-за их состояния. Еще 111 деревьев пересадят на другой участок в Московском районе. 101 дерева вдоль проспекта Юрия Гагарина останутся на своем месте.

Общая стоимость работ по парку составит не менее 500 млн рублей.

Ранее местные жители требовали не уничтожать деревья у бывшего СКК. К 2023 году на месте должен появиться многофункциональный спортивно-культурный комплекс с ледовой ареной.

Фото: пресс-служба "СКА Арены"