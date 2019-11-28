Участки в устье Смоленки официально освободили от договоров аренды

Факт подтверждает ответ комитета имущественных отношений и выписка из Госреестра.

Участки в устье реки Смоленки на Васильевском острове официально освободили от договоров аренды. Об этом рассказали активисты, боровшиеся против застройки у Смоленки, в соцсетях. Петербуржцы подтвердили факт ответом городского комитета имущественных отношений.

Отмечается, что еще в феврале УФС госрегистрации и кадастра по Петербурге зарегистрировала соглашения о расторжении договоров аренды на упомянутых участках. Выписка из единого госреестра также подтверждает отсутствие прав аренды по земле у Смоленки.

Незадолго до этой новости Горсуд запретил застраивать устье реки, УФАС признало передачу набережной Смоленки под застройку незаконной, а попытки инвестора добиться права использовать территорию остались безуспешными.

Ранее мы писали, какие парки петербуржцы выбрали для благоустройства в 2020 году.

Фото: Парк на Смоленке | Васильевский остров / "ВКонтакте"