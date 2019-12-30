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Инвестор хочет добиться разрешения на строительство в "парке" на Смоленке
Сегодня, 20:40
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nadezhda_sib

Инвестор хочет добиться разрешения на строительство в "парке" на Смоленке

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Экс-застройщик подал кассационную жалобу.

Компания "Новые территории девелопмент" продолжает бороться за право на строительство в устье реки Смоленки на Васильевском острове. Об этом сообщила адвокат Ирина Баханович на своей странице в Facebook.

Заявитель подал кассационную жалобу на решение предыдущих инстанций, которые запретили строительные работы на участке. Инвестор утверждает, что территория была включена в состав зоны зеленых насаждений общего пользования после того, как было разрешено строительство. Петербуржцы неоднократно выступали с протестами и требовали оставить площадь под парк. 

Два участка под строительство инвест-отеля одобрили в 2016 году, запретили — весной 2019. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что исторической "Оранжереи" в Петергофе появился хозяин. 

Фото: Парк на Смоленке / Instagram 

Теги: парк на смоленке, строительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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