Инвестор хочет добиться разрешения на строительство в "парке" на Смоленке

Экс-застройщик подал кассационную жалобу.

Компания "Новые территории девелопмент" продолжает бороться за право на строительство в устье реки Смоленки на Васильевском острове. Об этом сообщила адвокат Ирина Баханович на своей странице в Facebook.

Заявитель подал кассационную жалобу на решение предыдущих инстанций, которые запретили строительные работы на участке. Инвестор утверждает, что территория была включена в состав зоны зеленых насаждений общего пользования после того, как было разрешено строительство. Петербуржцы неоднократно выступали с протестами и требовали оставить площадь под парк.

Два участка под строительство инвест-отеля одобрили в 2016 году, запретили — весной 2019.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что исторической "Оранжереи" в Петергофе появился хозяин.

Фото: Парк на Смоленке / Instagram