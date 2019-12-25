Петербуржцы выбрали парки для благоустройства в 2020 году

В рамках выделенного финансирование в Смольном выбрали девять зеленых зон.

Жители Петербурга выбрали зеленые зоны, которые, по их мнению, нужно благоустроить в 2020-м году. Из них городские власти выбрали девять наиболее популярных, сообщила пресс-служба Смольного.

Опрос среди горожан прошел с 17 по 29 февраля 2020 года. Больше всего голосов набрал Ладожский парк, его выбрали 5429 петербуржцев. На втором месте оказался сквер на улице Александра Товленко у дома №9, тройку лидеров замкнул Березовый сад. Также в программу благоустройства в этом году войдут сквер на улице Александра Товленко недалеко от дома №11, сквер на пересечении Мясной улицы и Псковской улицы, сквер на улице Восстания, д.8а, сквер Николая Ивасюка, сквер на Карпатской улице, а также Пионерский сад.

Всего в голосовании приняли участие более 43 тыс. человек.

В 2019 году садовники Петербурга привели в порядок более 40 городских садов, парков и скверов.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Московском районе будут ликвидированы три большие свалки.

Фото: vk.com/krasnogvardeiskiy_spb